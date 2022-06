Domenica di sangue in Calabria: drammatico incidente sulla SS106, muore un centauro

19 Giugno 2022 15:36

Calabria: sul posto dell’incidente squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza ed oltre ai sanitari del 118 anche l’elisoccorso

Domenica di sangue in Calabria a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 nel comune di Calopezzati, in provincia di Cosenza. Nel sinistro ha perso la vita un motociclista di cui al momento non sono note le generalità e la provenienza. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri per gli adempimenti di competenza ed oltre ai sanitari del 118 anche l’elisoccorso. Al vaglio degli inquirenti la causa dell’incidente.

Foto tratta dal gruppo facebook “Basta vittime sulla SS106”