Calabria, grave incidente stradale: auto si ribalta, ferito anche un parroco

8 Giugno 2022 14:57

Gravi ferite per una signora di 80 anni, per la quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il trasporto al Gom di Reggio Calabria

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in località Santo Todaro di Nardodipace (provincia di Vibo Valentia) nel quale sono state coinvolte tre persone, tra cui il parroco don Franco Maiolo. Per cause in corso di accertamento, l’auto su cui stavano viaggiando si è capovolta causando diverse ferite ai viaggiatori. Tre in totale i feriti.

Due di loro hanno riportato un trauma cranico non commotivo, una signora di 87 anni ha riportato anche la frattura della gamba, e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. Più grave invece una signora di 80 anni, ha avuto conseguenze peggiori ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Adesso si trova al Gom di Reggio Calabria.