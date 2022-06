Calabria, decapitano statua della Madonnina: Carabinieri avviano indagini

7 Giugno 2022 15:48

Decapitata la statua della Madonna posta sulla spiaggia di Gizzeria Lido

Grave atto di inciviltà commesso a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro. Sul Lungomare, per motivi ancora ignoti, è stata decapitata la statua della Madonnina. Un episodio che ha generato sconforto, soprattutto per i fedeli e i credenti calabresi, devoti a quel simulacro religioso. Persone al momento ignote hanno letteralmente staccato la testa della statua posta sulla spiaggia, a pochi passi dalla riva del mare. Un luogo che rappresenta un simbolico per la comunità e che attira i residenti e i visitatori che solitamente popolano il luogo.

A denunciare l’episodio sono stati alcuni passanti, sono così subito intervenuti i carabinieri della stazione di Gizzeria Lido guidati dal comandante Andrea Pagano, che ha già provveduto ad avviare le indagini del caso per cercare di risalire agli autori del vile gesto.