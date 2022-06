Calabria, elezioni comunali: sono due i candidati “impresentabili”

11 Giugno 2022 11:44

L’antimafia si è espressa sulle prossime elezioni che si svolgeranno in molti comuni della Calabria: gli “impresentabili” sono 2 e sono candidati a Consiglieri comunali di Acri e Belvedere Marittimo

Sono due i candidati alle elezioni comunali in Calabria ritenuti “impresentabili” dalla Commissione parlamentare antimafia. Si tratta di Luigi Maiorano, candidato al Consiglio di Acri, centro in provincia di Cosenza di quasi ventimila abitanti, con la lista “Pino Capalbo sindaco”, e di Carmelina Carrozzino, che si candida come consigliere a Belvedere Marittimo (Cosenza), dove risiedono quasi novemila persone, con la lista “Uniti per Belvedere”, che sostiene come candidato a sindaco Maria Rachele Filicetti.

Luigi Maiorano è stato rinviato a giudizio dal Gup distrettuale di Catanzaro con l’accusa di concussione aggravata dalle modalità mafiose, con l’udienza del relativo processo fissata per il prossimo 7 luglio. Analoga decisione è stata adottata dal Gup del Tribunale di Cosenza nei confronti di Carmelina Carrozzino, accusata di trasferimento fraudolento di valori, con udienza fissata per il prossimo 14 luglio.