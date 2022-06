Dramma in Calabria, va a Roma dal figlio morto in un incidente sul lavoro e muore in un incidente stradale

11 Giugno 2022 17:41

Calabria: la donna di Tortora, in provincia di Cosenza, viaggiava insieme al marito rimasto ferito gravemente

Tortora, cittadina in provincia di Cosenza, è sotto shock a causa della morte di Rosina De Franco, 80 anni, deceduta in un incidente stradale mentre tornava da Roma dove alcuni giorni fa il figlio era morto per un drammatico sinistro sul lavoro. Gravissimo anche il marito, Giuseppe Iaselli, trasportato urgentemente in ospedale. Non si conoscono al momento le cause dell’incidente ma di certo al dramma si è unito un altro dramma.

Da sottolineare che i funerali del figlio non sono stati ancora svolti e che nella Capitale i due coniugi erano arrivati accompagnati da altri familiari partiti dalla Calabria.

Foto di repertorio