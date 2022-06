Il cinema calabrese approda in Senato: presentato il cortometraggio “Rughe”

15 Giugno 2022 14:34

Si tratta di un’iniziativa organizzata dal senatore Silvia Vono, per sensibilizzare sul tema dello spopolamento dei borghi

Il cinema calabrese approda in Senato, unendo arte e temi di grande valore sociale. E’ stato presentato ieri pomeriggio, nella Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama, il cortometraggio “Rughe”, diretto da Maurizio Paparazzo, anche autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Giovanni Scarfò. Il film, sostenuto dalla Calabria Film Commission, è stato al centro dell’iniziativa organizzata dal senatore Silvia Vono, per sensibilizzare sul tema dello spopolamento dei borghi.

Oltre agli autori, collegato in videoconferenza da Catanzaro – non potendo essere presente a Roma per impegni istituzionali – è intervenuto anche il commissario straordinario della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, che ha rivolto un plauso alla professionalità del regista e alla sensibilità con cui sono stati sviluppati, in questo cortometraggio, temi importantissimi: non solo, appunto, lo spopolamento dei borghi, ma anche il calo demografico, la solitudine degli anziani e il loro sradicamento dai luoghi di origine. Ancora un riconoscimento, dunque, al lavoro e alla rilevanza artistica e sociale di “Rughe” che, negli ultimi mesi, è stato anche inserito nelle selezioni ufficiali di due festival internazionali, il “Light of the world”, in Russia, e il “Pune short film festival”, in India.