Calabria, Caligiuri: “esempio di buona amministrazione regionale”

19 Giugno 2022 12:32

Le parole della Senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri, Vice Presidente della Commissione agricoltura

“La notizia dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, i quali posizionano la Calabria al secondo posto a livello nazionale nella spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), confermano l’ottimo lavoro che in questi mesi si sta svolgendo in cittadella regionale. Questo risultato, frutto di molto impegno da parte dell’Assessore Gianluca Gallo e del Dipartimento agricoltura, arricchito da un costante dialogo con i rappresentanti del comparto e gli amministratori locali, dimostra come la Calabria sia in grado di utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea in un comparto strategico per lo sviluppo dell’economia regionale“. Lo afferma la Senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri, Vice Presidente della Commissione agricoltura.

“Questo ennesimo riconoscimento si unisce agli altri importanti successi dell’assise regionale e del Presidente Roberto Occhiuto il quale, negli ultimi giorni, con una svolta epocale senza precedenti, ha reso l’acqua un bene pubblico regionale grazie all’acquisizione, da parte della regione, della Sorical, l’ente gestore, e ha inoltre aggiunto un altro importante tassello per il completamento dell’offerta turistica calabrese con il sopralluogo alle Terme Luigiane di Guarda, che potranno anch’esse un giorno essere acquisite dalla Regione Calabria. Complimenti – conclude la senatrice Caligiuri – al Presidente Occhiuto e alla sua squadra per questi importanti passi avanti per il bene della nostra Regione”.