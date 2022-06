7 Giugno 2022 23:15

Tragedia in Calabria, l’uomo è stato schiacciato dal peso dell’animale ed è morto a causa delle ferite riportate

Tragedia a San Calogero, cittadina in provincia di Vibo Valentia, dove un allevatore è morto dopo essere stato schiacciato da una sua mucca. L’animale sarebbe salito su alcune scale finendo per perdere l’equilibro, travolgendo l’uomo, intervenuto per calmarla. A nulla sono valsi i tentativi di salvare l’allevatore da parte dei medici intervenuti sul posto.