Palermo: ascensore precipita dal quinto piano, 3 feriti trasportati in ospedale

30 Giugno 2022 16:08

Palermo, il crollo è stato nel quartiere Brancaccio: a bordo presenti due uomini e una donna, tutti feriti

Un ascensore e’ precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Dentro c’erano tre persone, due operai e una donna, che sono state portate in codice rosso agli ospedali Civico, Policlinico e Buccheri La Ferla. Hanno fratture gravi. I tre sono caduti da un’altezza di 15 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente. La Polizia ha avviato le indagini. La zona è stata isolata per permettere i soccorsi per i successivi rilievi. Secondo quanto si apprende, due operai stavano lavorando alla manutenzione dell’ascensore quando e’ precipitato.