18 Giugno 2022 10:43

Il cadavere non è escluso possa essere di un migrante

E’ stato rinvenuto in mare, al largo delle coste ragusane, un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato recuperato dalla Capitaneria di porto e portato a Marina di Ragusa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Sul caso è stata informata la Procura di Ragusa e si attende il medico legale per l’ispezione del cadavere. L’ipotesi investigativa è che si possa trattare di un migrante.