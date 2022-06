Il vaccino per il vaiolo delle scimmie, quello per il Covid e quella frase criptica di Burioni…

1 Giugno 2022 10:12

Una frase a metà, interrotta, con un labiale che sembrerebbe però non lasciare spazio alle interpretazioni: il video con le parole di Burioni su vaccino contro vaiolo delle scimmi e Covid

Una frase non portata a completamento, interrotta a metà, ma con dei puntini sospensivi che lasciano misteriosamente il dubbio. Ci riferiamo a Roberto Burioni che, a “Che tempo che fa”, ospite fisso di Fabio Fazio su Rai 3, ha parlato del vaiolo delle scimmie: “è un virus che conosciamo da tanti anni – ha detto – i casi non sono ancora tantissimi e sono ristretti a situazioni particolari di contagio”. Il virologo, in questi due anni, ha mantenuto alta l’attenzione sul tema Covid, sin da prima che arrivasse in Italia.

E proprio con il Covid è stato fatto il paragone, seppur su questo Burioni abbia dimostrato abbastanza tranquillità: “i casi” del vaiolo delle scimmie “non sono tanti ma dobbiamo mantenere alta la guardia”. E poi il passaggio “misterioso”: sul vaiolo delle scimmie “abbiamo un vaccino estremamente efficace, non è il Covid contro il quale il vaccino non…”. Qui Fabio Fazio lo interrompe, le due voci si accavallano, ma riguardando il video (in basso) Burioni sembra dire “non serve”. Quindi “non è il Covid contro il quale il vaccino non serve”. La certezza assoluta non c’è, trattandosi di labiale, ma il senso della frase interrotta e proprio il labiale sembrano intendere questo. Lasciamo spazio alle interpretazioni riguardando il breve filmato. Certamente, se così fosse, sembrerebbe strano. Il virologo, infatti, è stato tra coloro che ha promosso con forza il vaccino contro il Covid in questi due anni. Potrebbe non farsi attendere un chiarimento in merito, da parte sua, magari sui social, anche perché il video è già diventato virale.