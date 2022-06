Brolo, applausi meritati per la “1ª Jsl Diamond Cup” di calcio giovanile femminile

7 Giugno 2022 16:11

Ha riscosso meritati consensi la prima edizione della “JSL Diamond Cup”, originale manifestazione di calcio giovanile femminile, autorizzata dalla FIGC, che è stata organizzata dalla Junior Sport Lab del presidente Francesco Caruso

Sul sintetico del "Comunale" di Brolo, si sono susseguite, in un intenso e caldo weekend di sport e socializzazione, partite di calcio a 5 e a 9, che hanno riguardato le giocatrici delle categorie Under 12 e 15 di 7 società: Nike Aurora Rossa Campofelice di Roccella, Gloria Calcio, Jonia Calcio, JSL Women, Marsala, Milazzo e Rometta.

“JSL Diamond Cup è nata dalla voglia di permettere alle ragazze di giocare e confrontarsi con le coetanee di realtà sia vicine che lontane geograficamente – dichiara il tecnico Alessio Giuffrè, uno degli organizzatori dell’evento – siamo riusciti come JSL a realizzare un’intensa due giorni interamente dedicata al calcio femminile. E’ stata ideata una formula per fare disputare a tutte le formazioni partecipanti una finale. Abbiamo vissuto, così, una bellissima esperienza, che ripeteremo in futuro. Il nostro augurio è che l’anno prossimo siano ancora di più i club coinvolti”. La “JSL Diamond Cup” ha visto primeggiare il Marsala nell’Under 12 calcio a 5, mentre le padrone di casa della JSL Women hanno centrato la prestigiosa doppietta Under 15, imponendosi sia nel calcio a 5 (team “Verde”) che in quello a 9. Nelle parallele “Gold Cup”, “Silver Cup” e “Pink Cup” anche le altre squadre hanno ricevuto graditi riconoscimenti, così come la responsabile del calcio femminile della Delegazione LND di Barcellona P.G. Annamaria Segreto e i due arbitri donna che hanno diretto le gare conclusive.