Borse di Studio “Giuseppe Logoteta”: il 5 giugno la consegna | INFO

2 Giugno 2022 07:52

L’Associazione Giuseppe Logoteta, il 5 giugno alle ore 17 presso la sala ricevimenti Villa Blanche, procederà alla consegna delle borse di studio agli studenti delle scuole calabresi

Domenica 5 giugno 2022 alle 17,30 si terrà la consegna delle Borse di Studio “Giuseppe Logoteta”, con il patrocinio del Grande Oriente d’Italia, del Rito Scozzese Antico ed Accettato e del Collegio Circoscrizionale dei MMVV della Calabria. La consegna delle borse di studio sarà preceduta dal convegno sul tema Dante Alighieri e le sue opere. La borsa di studio è rivolta agli studenti delle ultime due classi delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Calabria. ed è articolata in diverse sezioni: il premio Giuseppe Logoteta, il premio “Piramide Aurea il premio Paolo Roberto Mallamaci ed il premio Poesia Nicola Catalano.

Interverranno il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia Stefano Bisi, il Gran Maestro Aggiunto Antonio Seminario, il Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese Antico Accettato Gian Paolo Barbi, moderatore sarà il giornalista Angelo Di Rosa. Ospite della cerimonia il filosofo, saggista, attore, regista Franco Ricordi che recentemente ha messo in scena alle terme di Caracalla uno spettacolo nel quale ha interpretato l’intera Commedia dantesca in 21 serate, 7 per ogni cantica, presso le Terme di Caracalla, ottenendo uno straordinario successo e un “tutto esaurito” per ogni recita.