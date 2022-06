“Borsa di studio Nino Lo Presti”: la cerimonia il 29 giugno, i dettagli

25 Giugno 2022 10:42

Si appresta ad arrivare la 14ª edizione della cerimonia di consegna della “Borsa di studio Nino Lo Presti”

Sarà la quattordicesima edizione della cerimonia di consegna della “Borsa di studio Nino Lo Presti”, quella che si terrà quest’anno. L’Istituto Comprensivo Statale “Orazio Lazzarino” di Gallico (Reggio Calabria), infatti, in collaborazione con l’Associazione Protagonisti, ed il patrocinio della Polito Assicurazioni-Agenzia Allianz, sta già organizzando l’importante cerimonia. La manifestazione, che si terrà mercoledì 29 giugno p.v. alle ore 19, presso la sede della Scuola Elementare di Via Quarnaro in Gallico, ha come finalità quella di continuare a premiare chi s’impegna nello studio, riportando sempre più la “Scuola” al centro della vita sociale, e costruendo basi solide per percorsi professionali, umani e sociali, di tutto riguardo.

Come si apprende in una nota toccherà ancora una volta al nuovo dirigente Dottor Albino Barresi, che unitamente ai docenti ed a tutti i collaboratori, sarà chiamato a fare le valutazioni per l’assegnazione dell’ambito premio. Sarà premiato uno studente per ogni terza classe della Scuola Media Statale di Gallico. Ai premiati sarà consegnata una targa ricordo ed un contributo economico. Presenzieranno alla cerimonia gli amministratori del territorio, un rappresentante della famiglia Lo Presti ed un rappresentante della Polito Assicurazioni, oltre ad un rappresentante dell’Associazione Protagonisti.