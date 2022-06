Bimba uccisa dalla mamma a Catania, ipotesi al vaglio: “chiusa in sacco nero e poi uccisa”

17 Giugno 2022 17:58

Bimba uccisa dalla mamma a Catania: l’autopsia è ancora in corso presso l’ospedale Cannizzaro

E’ ancora in corso presso l’ospedale Cannizzaro, l’autopsia sul corpo della piccola Elena, uccisa lunedì in un campo di Mascalucia, in provincia di Catania. Da quanto si apprende la prima ricostruzione del medico legale durante l’ispezione di martedì confermerebbe che Elena possa essere stata colta di sorpresa mentre era nel campo con la mamma, infilata in un sacco nero per gioco e poi colpita a morte con un coltello e una zappa a due punte. Martina Patti, la mamma che ha confessato il terribile delitto, non avrebbe dunque avuto il coraggio di guardare la figlia mentre la colpiva a morte.