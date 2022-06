Bimba uccisa dalla mamma a Catania: oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo della piccola Elena

17 Giugno 2022 12:31

Bimba uccisa dalla mamma a Catania: Martina Patti ha risposto alle domande

“Quello che mi ha detto in videochiamata non posso dirlo. Non e’ in uno stato d’animo sereno.”. Lo ha affermato l’avvocato Gabriele Celesti prima di entrare nel carcere di Catania, dove questa mattina si è svolto l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip per la convalida del fermo della sua assistita, Martina Patti, la ventitreeenne accusata dell’omicidio della figlia Elena di 5 anni.

“Per evitare strumentalizzazioni posso riferire unicamente che si e’ svolto l’interrogatorio e il giudice ha riservato l’ordinanza di convalida. La mia assistita ha riposto alle domande. Non posso aggiungere dettagli di nessun tipo. I punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte“. Continua ancora l’ l’avvocato Gabriele Celesti.

E’ stato conferito l’incarico di effettuare l’autopsia sul corpo della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni del cui omicidio e’ accusata la madre Martina Patti, di 23 anni. Lo affermano fonti della Procura della Repubblica di Catania aggiungendo che ”si sta procedendo alle notifiche all’indagata e ai familiari della vittima“.

L’autopsia sara’ eseguita nel pomeriggio, alle 16, nell’ospedale Cannizzaro di Catania.