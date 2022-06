Tragico epilogo per la bimba rapita a Tremestieri: trovato il cadavere su indicazione della madre

14 Giugno 2022 11:24

Bimba rapita ieri a Tremestieri: la madre ha indicato dove fosse il cadavere

E’ stato trovato il cadavere di Elena, la bambina di 5 anni rapita ieri a Tremestieri a Messina. I Carabinieri del comando provinciale di Catania si stanno recando sul posto. Il corpo sarebbe stato ritrovato in un appezzamento di terreno che si trova nelle vicinanze dell’abitazione della madre e si tratterebbe di un terreno incolto, in via Turati, a Mascalucia, in provincia di Catania. E’ stata la madre a fare trovare il corpo di Elena, la figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini armati. La donna e’ uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri. Nessun altro dato e’ al momento reso noto. La notizia del ritrovamento e’ stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.

“C’è un angelo in paradiso e poi c’è o una mamma che non stava bene psicologicamente o qualcuno ha combinato qualche pasticcio. La nostra società ha gli eroi e i disgraziati“. Lo afferma il parroco di Massannunziata e rettore del santuario di Monpilieri, Padre Alfio Privitera, in merito al ritrovamento del cadavere della piccola Elena. “Che questa vicenda – aggiunge- diventi un motivo per riflettere sul valore della vita e sull’assistenza da dare alle persone che non stanno bene con la testa”.