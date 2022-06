L’attore americano Ben Stiller arriva in Ucraina come ambasciatore

19 Giugno 2022 11:38

Ben Stiller è giunto in Ucraina in qualità di ambasciatore di Buona Volontà per l’Unhcr: l’attore americano ha incontrato i profughi

Secondo quanto riferito dall’agenzia di notizie Ukrinform, l’attore americano Ben Stiller è stato a Leopoli, città ucraina nella quale è stato avvistato camminare nella piazza centrale della città ucraina a 70 km dal confine con la Polonia, poi nei pressi del monumento a Taras Shevchenko. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha successivamente confermato la notizia su Twitter affermando che la star di Hollywood, famoso per film come “Tutti pazzi per Mary”, “Ti presento i miei”, “Una notte al museo”, si trova al confine tra Ucraina e Polonia come ambasciatore di Buona Volontà dell’Unhcr per incontrare i profughi ucraini.

“L’ambasciatore di buona volontà dell’Unhcr, Ben Stiller, è oggi al confine con l’Ucraina per incontrare le famiglie le cui vite sono state dilaniate dalla guerra e dalla violenza, per condividere storie sull’impatto umano della guerra e per amplificare le richieste di solidarietà“, è quanto si legge nel comunicato. L’attore ha in seguito twittato: “sono appena arrivato in Polonia, in vista della Giornata mondiale del rifugiato, per incontrare persone le cui vite sono state colpite dalla guerra in Ucraina“.