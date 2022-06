Bellezze al Museo arriva anche a Reggio Calabria: sostegno al MArRC con il beauty truck di Cristina Fogazzi

8 Giugno 2022 12:10

Con la nuova edizione del progetto “Bellezze al museo”, Cristina Fogazzi prosegue nel suo impegno di sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio italiano. Sabato 11 e domenica 12 giugno, il beauty truck si fermerà in Piazza Italia a sostegno del Museo Archeologico Nazionale per l’ultima tappa di questa edizione

Bellezze al Museo arriva anche a Reggio Calabria. Tramite Cristina Fogazzi, conosciuta sul web anche come Estetista Cinica, creatrice del brand di cosmetica VeraLab e ideatrice del tour fra le località d’arte e i luoghi più caratteristici della Penisola. Con un eco-truck total pink l’imprenditrice promuove nuovamente la cultura, avvicinandola sempre di più alle donne appassionate del brand e sostenendo le istituzioni museali che rendono unico il patrimonio italiano.

E così, l’iniziativa Bellezze al museo – un viaggio che attraversa l’Italia raggiungendo cinque realtà d’eccellenza – dopo Mantova, Napoli, Trapani e Ortigia con il suo truck fa tappa a Reggio Calabria, per esplorare la città e sostenere uno degli istituti museali archeologici più prestigiosi d’Italia, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, custode di innumerevoli e preziosi reperti. È da questo progetto che Cristina Fogazzi, appassionata d’arte, è voluta ripartire per veicolare un messaggio attuale di inclusività e body-positivity attraverso le opere e, al contempo, supportare i musei e le loro collezioni, installazioni e progetti espositivi.

Durante il tour le appassionate del brand potranno vivere un’esperienza unica e ad ogni acquisto riceveranno in regalo un biglietto per poter visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Tra le collaborazioni illustri che animano questo progetto condiviso c’è quella con Komen Italia, associazione no profit, che assieme a VerLab porta a Reggio Calabria la Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che offre visite gratuite di prevenzione delle principali patologie oncologiche che colpiscono le donne dando loro la possibilità di accedere a servizi di screening e spazi ambulatoriali multifunzionali.