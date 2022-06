“Promuovere il Beach Soccer a Reggio Calabria”: l’iniziativa di due reggini e l’evento di domani

29 Giugno 2022 10:49

Il torneo “Mundialito” è stato organizzato per dare la possibilità agli appassionati di poter praticare uno sport molto diffuso nelle località balneari, ma ancora poco sviluppato a Reggio Calabria

Promuovere il Beach Soccer a Reggio Calabria. E’ questa l’idea lanciata dai due giovani reggini Fabrizio Nucera e Sebastiano Pugliese, i quali hanno dato vita al torneo “Mundialito” per dare la possibilità agli appassionati in città di giocare e praticare uno sport particolare molto diffuso nelle località balneari. E in una città bagnata dal mare, come è appunto Reggio, “era doveroso promuovere questa disciplina riconosciuta ufficialmente dalla Fifa dal 2000”, fanno sapere i due protagonisti.

L’iniziativa è partita proprio per la notorietà che sta raggiungendo questa disciplina a livello mondiale. Nel torneo in terra reggina organizzato da Fabrizio e Sebastiano hanno partecipato giocatori di ogni categoria, facendo divertire il pubblico accorso numeroso durante tutte le partite. Giovedì sarà disputata la finale, alle ore 21:00 presso il Planet Beach Arena, in via Contrada Armacà (tra i quartieri di Archi e Pentimele), una bella occasione per la cittadinanza per guardare dal vivo lo spettacolo offerto dai ragazzi finalisti, e per conoscere il Beach Soccer finalmente a Reggio Calabria, sperando chissà che col tempo possa svilupparsi questa disciplina in maniera più concreta sul territorio.