Beach Soccer, pronto il riscatto dell’Icierre Lamezia: battuta la Vastese di misura

6 Giugno 2022 17:52

Icierre Lamezia BS-Vastese finisce 1-0: commento e tabellino della sfida

L’Icierre Lamezia BS, dopo la tappa di Pescara, torna a casa con un bottino di sei punti in tre partite. I ragazzi di mister Pellegrino superano di misura la Vastese, giocando una buona gara e fallendo più volte il raddoppio. Clamorosa la respinta sulla linea su tiro di Morabito ad inizio match e il rimbalzo beffardo della palla su conclusione a portiere battuto di De Fazio sul risultato di 1-0, che avrebbe di sicuro chiuso l’incontro. La Vastese, che veniva da una vittoria su Bologna, si è dimostrata una squadra cinica e compatta, brava a reagire agli attacchi avversari. Ma l’Icierre non ha concesso nessuno spazio ed è stata brava nei capovolgimenti di fronte. Il gol che ha permesso di conquistare i tre punti è stato siglato da Curcio ad inizio secondo tempo, bravo a beffare Cianci con un tiro dalla lunga distanza. Icierre che così balza in vetta alla classifica a pari merito con Genova, Seatram Chiavari, Città di Milano. Prossimo appuntamento dall’8 al 10 luglio a Cirò Marina.

ICIERRE LAMEZIA-VASTESE 1-0 (0-0; 1-0; 0-0)

Icierre Lamezia: Piazza, Morabito, Martinez, Morelli, Grande, Scalese, Mercuri, Curcio, Gatto, Grandinetti, De Fazio, Mercuri. All: Pellegrino.

Vastese: Cianci, Turdò, Del Bonifro, Di Foglio, Pollutri, Ciappa, Di Pietro, Sferrella, Muratore, Antonino, Ciccotosto, Menna. All: Sabalino.

Arbitri: Innaurato (Lanciano), Bottin (Ancona). Crono: Cardone (Agropoli).

Reti: 2’ st Curcio (L).

Ammoniti: Grandinetti (L), Morelli (L).