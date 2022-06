Bce: Letta, ‘Draghi è scudo di per sè, senza di lui spread più alto’

14 Giugno 2022 21:50

Roma, 14 giu. “(Adnkronos) – Abbiamo un presidente del Consiglio, nella persona di Mario Draghi, che è di per sè uno scudo rispetto alle instabilità finanziarie, che è di per sè un elemento di garanzia. Se non ci fosse Draghi ora lo spread sarebbe più alto”. Così Enrico Letta a Di Martedì su La7.