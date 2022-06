Basile nuovo Sindaco Messina, l’ex Assessore Perna: “spero pensi all’integrazione dello Stretto, insieme siamo un unico popolo” | VIDEO

13 Giugno 2022 22:18

Le parole dell’ex Assessore di Messina, ed ex Vice Sindaco di Reggio Calabria, Tonino Perna, in occasione della presentazione del suo libro e poche ore dopo la nomina di Basile nuovo primo cittadino della città peloritana

Una vita a Messina, da Professore ma anche da Assessore. La storia recente politica è stata invece a Reggio Calabria, dove ha svolto il ruolo di vicesindaco. Tonino Perna, che oggi al Parco Caserta ha presentato il suo diario sull’avventura annuale a Palazzo San Giorgio, ha commentato anche la fresca nomina di Basile come nuovo Sindaco messinese, arrivato proprio questo pomeriggio dopo il netto e schiacciante 46% sulla concorrenza. Lo ha fatto sulla base di quello che è stato il suo ruolo due mandati fa, con Accorinti primo cittadino, quando ha avuto la delega alla Cultura.

Il “pallino” di Perna è legato a un’idea affascinante, che ha più volte proposto e che aveva provato a fare anche qui a Reggio, come raccontato questo pomeriggio: quello di unificare le due città dello Stretto in un’area integrata. Per questo nuovo corso con Basile, “quello che spero e che chiunque la governi, perché mi è rimasta nel cuore essendoci stato per 40 anni, prenda seriamente in considerazione, e non a parole, l’integrazione vera dell’area dello Stretto“, ha detto ai nostri microfoni proprio al termine della presentazione del libro. “Se noi mettiamo insieme le due città metropolitane abbiamo il Porto di Gioia Tauro, le Isole Eolie, due Università ora in crisi ma che insieme sono più forti. E’ il popolo dello Stretto, ma la nostra incapacità insieme fa danni”.

E alla domanda se De Luca ha fatto qualcosa per questo, Perna evidenzia che “da nessuna delle due parti (Reggio e Messina, ndr) c’è stata qualcosa. Con la giunta Accorinti, anche grazie alla mia spinta, si è provato a fare qualcosa, era d’accordo. Abbiamo fatto il Patto sullo Stretto sulla nave delle Ferrovie. E’ una cosa da riprendere oggi con i Fondi Europei”.