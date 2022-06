Basile, le prime parole da Sindaco: “oggi da Messina parte grande progetto meridionalista, grazie alla Lega per aver abbandonato la vecchia politica” | INTERVISTA

13 Giugno 2022 23:07

Federico Basile parla con i giornalisti dopo il trionfo elettorale e ringrazia i messinesi, gli alleati e la Lega di Salvini “che si è staccata dalla vecchia politica ed è scesa nel territorio a combattere accanto ad una persona del territorio”

E’ visibilmente soddisfatto Federico Basile, il neo Sindaco di Messina, eletto al primo turno oltre ogni più rosea aspettativa rispetto alle previsioni della vigilia che prevedevano un “ballottaggio scontato“. E invece Basile non solo ha vinto, ha stravinto: ha raccolto un consenso enorme in tutti i quartieri della città, primo da Nord a Sud, e con una maggioranza del 46%, ben oltre il 40% necessario ad evitare lo spareggio in base alla legge elettorale siciliana. “Speravo nella vittoria al primo turno, anche se non potevo pensare ad un margine così ampio. E’ da quattro mesi che parlo di continuità rispetto ad un’azione importante che è stata fatta in questa città (l’amministrazione De Luca, ndr), la gente lo ha capito e ci ha premiato. Il buon governo ha pagato, gli elettori hanno promosso chi ha ascoltato i territori e hanno bocciato i grandi partiti che pensavano a far venire grandi star dall’alto, da Roma e da Palermo, a fare non si sa cosa. Serviva guardare ai problemi della città e noi l’abbiamo fatto” ha detto incontrando i cronisti.

Rispondendo alla nostra domanda sulla Lega, Basile ha voluto ringraziare “l’onorevole Germanà che è riuscito a staccarsi da quella vecchia politica ed è uscito dalle stanze del potere scendendo nel territorio combattendo accanto ad una persona del territorio”. Ma i primi ringraziamenti di Basile erano stati per i messinesi: “grazie di cuore, avete fatto qualcosa che nessuno si aspettava, e l’avete fatto con cuore e con coscienza per la città“.

Basile celebra questa “giornata storica perché oggi parte da Messina un ragionamento molto più ampio, abbiamo presentato il progetto del partito meridionalista e la nostra è una vittoria importante, di contenuti, di territorio, di persone che hanno saputo lavorare e continueranno a lavorare per la Regione e anche poi oltre“. Di seguito il video con l’intervista completa: