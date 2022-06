Barcellona Pozzo di Gotto, festa grande per i 100 anni di nonna Ciccina. Canti, brindisi e rimproveri al Sindaco: “è chinu di mundizza”

6 Giugno 2022 23:32

Barcellona Pozzo di Gotto: nonna Francesca Crisafulli, per tutti Ciccina, ha festeggiato 100 anni. Grande clima di festa, alla presenza dei 5 figli (alcuni arrivati anche da fuori Europa), dei numerosi nipoti e di tutti gli invitati, tra cui uno speciale, il Sindaco

Festa grande a Barcellona Pozzo di Gotto. Nonna Francesca Crisafulli, per tutti Ciccina, ha infatti festeggiato 100 anni e per l’occasione tutta la famiglia si è riunita per spegnere le candeline insieme a lei. Sono arrivati da tutta Italia (e qualcuno anche oltreoceano) i suoi cinque figli, così come i numerosi nipoti e pronipoti.

Ospite speciale, però, anche il Sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, che si è seduto accanto alla donna e si è anche preso qualche “rimprovero”. Ciccina gli ha infatti raccontato, con invidiabile lucidità, quelli che sono i problemi cittadini: “avi a ggiustari sta strada e poi c’è tanta mundizza in giru, pirchì non si mentinu mi controllunu?”, ha detto nonna Francesca, chiedendo quindi spiegazioni per un pezzo di strada da asfaltare e per la presenza di cumuli di immondizia. E ricevendo anche un: “Francesca Sindaca!”, urlato da qualche invitato.

Il primo cittadino, sorridente, ha partecipato al grande clima di festa, reso possibile anche e soprattutto dalla bella e contagiosa solarità di nonna Ciccina, che prima di spegnere le candeline e brindare coi presenti si è anche lasciata andare ad una esibizione canora, conclusa con l’applauso degli invitati. Il tutto è stato ripreso dalla pagina Bella Sicilia, che ha raccolti i momenti più esilaranti e spensierati del compleanno.