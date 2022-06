Bankitalia taglia le stime di crescita del Pil in Italia: persi fino a 1,2 punti | DATI

10 Giugno 2022 17:58

Bankitalia rivede notevolmente al ribasso le stime di gennaio in merito al Pil italiano dei prossimi anni

Le nuove Proiezioni macroeconomiche stilate da Bankitalia segnano un importante calo nella crescita dell’Italia. Secondo i dati emessi dalla Banca Centrale, nello scenario di base la crescita del Pil in Italia sarebbe pari al 2,6% quest’anno, all’1,6% nel 2023 e all’1,8% nel 2024. Un notevole ribasso rispetto alle precedenti previsioni (gennaio) di una crescita del +3,8% nel 2022, del 2,5 nel 2023 e dell’1,7 nel 2024. Dunque per il 2022 il pil segna 1,2 punti percentuali in meno, il 2023 0,9 punti di calo e il 2024, 0,1 punti in meno per il 2024.

“Dopo essere rimasto pressoché stagnante nel primo trimestre dell’anno, il prodotto si espanderebbe a ritmi modesti nel trimestre in corso e nella restante parte del 2022, per poi rafforzarsi dall’anno prossimo, in concomitanza con l’attenuazione delle tensioni associate al conflitto in Ucraina e delle pressioni inflazionistiche. – scrive Palazzo Koch – Rispetto alle proiezioni pubblicate nel Bollettino economico di gennaio, la crescita del prodotto è nettamente più contenuta nel biennio 2022-23, a causa del forte freno derivante dall’aumento dei prezzi al consumo e dell’incertezza, e leggermente più alta nel 2024, quando beneficerebbe del venir meno degli effetti negativi del conflitto e del rientro delle pressioni inflazionistiche“.

Bankitalia precisa tuttavia che le nuove proiezioni “sono basate sulle informazioni disponibili al 18 maggio per la formulazione delle ipotesi tecniche e al 20 maggio per i dati congiunturali. Inoltre le proiezioni non incorporano i dati diffusi dall’Istat il 31 maggio, relativi alla crescita del pil nel primo trimestre del 2022, rivista al rialzo di tre decimi di punto percentuale (allo 0,1 per cento) e all’inflazione al consumo di maggio (pari al 7,3 per cento in base alla stima flash). Una più ampia discussione degli scenari, spiega Bankitalia, previsivi per l’economia italiana, che includerà le nuove informazioni nel frattempo disponibili, verrà presentata, come di consueto, nel Bollettino economico della Banca d’Italia in uscita il prossimo 15 luglio“.