Roberto Baggio: “l’Italia che ha vinto l’Europeo è una vergogna che non si qualifichi al Mondiale”

2 Giugno 2022 22:03

Le parole del divin codino sull’attuale stato di salute della nazionale, a pezzi solo un anno dopo la vittoria dell’Europeo

Non parla spesso, ma quando ciò avviene lo fa senza filtri. Roberto Baggio, che in quanto a maglia azzurra ha da insegnare a tanti, ha parlato all’evento “Il Talento prende il Volo” all’aeroporto di Fiumicino, soffermandosi soprattutto sulla nazionale: “è una vergogna – ha detto – che l’Italia avendo vinto l’Europeo non sia qualificata di diritto al Mondiale. È una follia”.

“La sconfitta contro l’Argentina? Non è paragonabile – ha proseguito – si è visto ieri sera, la serenità dei grandi talenti argentini con il nostro stato d’animo attuale. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto. Il campionato ci ha fatto stare con il fiato sospeso fino all’ultimo e merito va ad Inter e Milan, e non mi dispiaceva anche il Napoli”.