Azeem, arrivata in Italia come profuga e diventata mediatrice dopo la laurea alla Dante Alighieri di Reggio Calabria

20 Giugno 2022 16:24

Yasmien Abdul Azeem è stata invitata per dare la propria testimonianza in virtù dei tanti traguardi raggiunti dal 2016, anno in cui la giovane arrivò da sola da un campo profughi del Libano

“In Italia io non mi sento più una profuga siriana bensì una cittadina. Per arrivare a questo risultato, la cosa principale è l’integrazione: ossia una politica sociale che, da un lato, deve aiutare il rifugiato quando arriva, in un momento in cui non conosce la lingua e non ha nulla. Dall’altro lato però, una volta ambientato, anche il rifugiato deve attivarsi in prima persona“. Questo il pensiero di Yasmien Abdul Azeem, mediatrice culturale di 33 anni di origini siriane, presidente dell’associazione ‘Le Gelsomine Siriane’, raggiunta dall’agenzia Dire a margine di una tavola rotonda organizzata a Roma dall’Unhcr in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, rilanciata dall’hashtag ‘Together #WithRefugees’.

Azeem è stata invitata per dare la propria testimonianza in virtù dei tanti traguardi raggiunti dal 2016, anno in cui la giovane arrivò da sola da un campo profughi del Libano, nell’ambito dei Corridoi umanitari gestiti da Sant’Egidio, Chiese evangeliche e Tavola valdese. “E’ stata un’iniziativa che mi ha cambiato la vita- racconta la mediatrice- perché mi ha permesso di arrivare in Italia senza dover attraversare ‘il mare della morte’“. Ogni rifugiato, dice convinta Azeem, “appena arrivato per prima cosa deve intraprendere un percorso di autonomia, e quindi ho iniziato a studiare la lingua. Dopo un anno mi sono iscritta all’università, e a febbraio scorso mi sono laureata come operatore interculturale nell’area mediterranea alla Dante Alighieri di Reggio Calabria. Ho già iniziato la specializzazione“.

Accanto agli studi universitari, Azeem ha aggiunto il lavoro di “mediatrice interculturale per vari centri d’accoglienza, in Italia e in Francia“. Ma per la studentessa questo non era abbastanza: “Volevo darmi da fare nel settore sociale, e così a Roma ho aperto una cooperativa sociale per donne di diverse nazionalità: è nata quindi ‘Cygnus Aps’, una sartoria sociale, grazie al sostegno dell’ong Intersos“. Dopodiché “grazie alla cooperativa Karibù, è nata ‘Le Gelsomine Siriane’, composta da una dozzina di giovani rifugiati scappati dalla Siria, per lo più ragazze”. L’obiettivo è “dare un contributo alla patria nuova che ci ha accolto, quindi realizziamo varie attività tra cui un servizio di catering per eventi a base di cucina siriana“.

Azeem ha già chiare le idee per il futuro: “Il prossimo passo sarà avviare una cooperativa che commercializzerà in Italia il sapone di Aleppo originale prodotto dai rifugiati siriani in Turchia“. Un modo, conclude la giovane, anche per “sostenere le altre comunità di profughi siriani all’estero“.