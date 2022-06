L’Avvocato Carlo Morace (Foro Reggio Calabria): “ecco perché dico sì ai Referendum. La gente ha perso fiducia nella Giustizia”

3 Giugno 2022 20:30

L’intervista di StrettoWeb all’Avvocato del Foro di Reggio Calabria Carlo Morace: si parla di Referendum sulla Giustizia

“La Giustizia vive un momento difficile, c’è un calo di fiducia da parte del cittadino. Il Referendum interviene nel momento giusto, consente infatti al cittadino di partecipare direttamente alle scelte politiche e consente allo stesso di sentirsi vicino al modo della giustizia che oggi appare distante. Per questo sono favorevole ai Referendum nella misura in cui il cittadino è coinvolto nello scegliere il modello di giustizia. Peraltro, è indubbio che la Corte Costituzionale nell’ammettere i cinque quesiti abbia manifestato una apertura verso lo strumento del referendum e potrebbe essere l’inizio, vista anche la facilità dettata dalla tecnologia nella raccolta delle firme, di una stagione nuova nel rapporto tra cittadino e politica. D’altronde, non si può negare che l’opera del Parlamento spesso negli ultimi anni è apparsa ingessata dall’esistenze di spinte e controspinte”. Esordisce così ai nostri microfoni, sul tema referendum sulla giustizia, l’Avvocato Carlo Morace, del Foro di Reggio Calabria. Colui il quale tra l’altro, domani mattina, sarà presente a Messina per un convegno sull’argomento.

Argomento che abbiamo voluto approfondire tramite una piacevole chiacchierata, su cui Morace fa alcune precisazioni: “già il Parlamento ha preso posizione, che deve essere completata con l’intervento del Senato, in tema di riforma dell’Ordinamento Giudiziario e lo ha fatto a larga maggioranza. La riforma dell’Ordinamento Giudiziario in itinere assorbe già due dei quesiti che saranno sottoposti agli elettori, ossia il tema della partecipazione degli avvocati e professori al Consiglio Giudiziario, ai quali si riconosce innovativamente il diritto di voto quanto alla valutazione dei magistrati, e il tema della separazione delle funzioni tra Pubblico Ministero e Giudice”. Ma, tornando al discorso relativo alla sfiducia del cittadino, l’Avvocato pensa che il problema di efficienza della giustizia sia dovuto “probabilmente a una politica legislativa degli ultimi 15-20 anni che ha visto il legislatore introdurre delle modifiche sulla base delle c.d. scelte emergenziali, adottate sulla base di spinte populiste e finalizzate alla ricerca del consenso. Questo ha portato a delle modifiche, di natura umorale, guidate da slogan, che, anziché andare verso una riduzione della materia penale, che deve essere l’extrema ratio, ha determinato un incremento del numero di processi per reati anche bagatellari. Si è quindi determinato un eccesso di processi rispetto a un numero ridotto di Magistrati. E’ chiaro che il processo deve avere una durata ragionevole, ma attenzione perché ciò a cui non si può rinunciare è la qualità della giurisdizione, ciò a tutela del cittadino “.

Cinque, è storia nota, sono i quesiti approvati e che saranno messi a voto. In principio erano sei, ma uno – quello sulla responsabilità diretta dei magistrati – è stato bocciato. Per qualcuno era considerato il più importante, ma secondo Morace rischiava di “bloccare” il Magistrato, “creare degli scompensi. Non credo – afferma – che un Magistrato impaurito o distratto dal doversi difendere direttamente in giudizio, possa essere il volano per risolvere il problema della Giustizia. Altro è intervenire di nuovo sulla responsabilità civile indiretta dei magistrati se ciò serve a restaurare il cittadino o prevedere altri strumenti di ristoro. Non c’è dubbio, infatti, che il problema del risarcimento del cittadino che abbia subito un danno, una interruzione del suo percorso di vita, debba essere al centro dell’agenda del legislatore”. Il quesito bocciato, quello sulla responsabilità diretta, “non mi appassiona. Mi sembra invece che sia da irrobustire nella pratica il sistema di risarcimento verso il cittadino che, nonostante la riforma degli ultimi anni, ancora non è minimamente soddisfacente”, aggiunge.

Sugli altri quesiti, però, si dimostra favorevole e prova a spiegarne i motivi. A partire da quello relativo alla partecipazione dei membri laici al Consiglio: “gli Avvocati ne fanno parte ma a loro non è consentito prendere parte alla discussione e votare sulle valutazioni dei magistrati. Sarebbe una innovazione importante perché finalizzata anche a incidere sul fenomeno della degenerazione delle correnti interne alla magistratura e impedirebbe, proprio nell’ottica del recupero di fiducia nella giustizia da parte del cittadino, che la valutazione di professionalità dei magistrati appaia di natura corporativa. C’è un’apertura sul punto di buona parte della Magistratura, consapevole proprio dell’importanza del ruolo del magistrato e della necessità che non si pensi a valutazioni non effettive. D’altronde, non può negarsi che il punto di vista dell’avvocato non possa che aggiungere un contributo ulteriore di soggetto partecipe della giurisdizione, ma che osserva da altra posizione, e non possa che contribuire a quella sinergia tra gli attori della giurisdizione auspicata dal Presidente Mattarella”.

E anche sul quesito relativo alla possibilità di candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura senza dovere raccogliere le firme, l’Avvocato sottolinea che è una modifica volta ad “evitare l’ingerenza delle correnti, che si abbina anche alle innovazione della riforma Cartabia sulla eliminazione delle nomine agli incarichi direttivi c.d. a pacchetto, che agevolavano la distribuzione a seconda dell’appartenenza alle varie correnti. Non c’è bisogno che si raccolgano i voti per candidarsi, di conseguenza non si deve essere intranei ad alcuna corrente. Va precisato che il correntismo, quale raggruppamento di magistrati che condividono idee sui temi della giustizia non è certamente negativo, ma espressione di pluralismo associativo che può dare contributi positivi, ciò che non va è la degenerazione”, rimarca l’Avvocato, che chiarisce anche il quesito legato alla separazione delle funzioni: “non è la separazione delle carriere, quella è un’altra cosa e implica la creazione di due corpi separati, di due Csm separati, uno per il Pubblico Ministero e l’altro per il giudice, pur sempre nell’idea dell’Avvocatura indipendenti rispetto all’esecutivo. Qui si fa riferimento alla separazione delle funzioni. Di norma, è possibile passare da Pubblico Ministero a Giudice per quattro volte, mentre con la modifica in discussione al Senato può avvenire una sola volta entro i dieci anni dalla nomina e dopo i dieci anni non è più possibile. Alla fine, io penso che a questa modifica bisognerebbe abbinare una diversa impostazione della Scuola Superiore della Magistratura, iniziare a rivedere la formazione e focalizzarla sulla tecnica del giudicare e sui percorsi mentali che il Giudice deve seguire, analogo per corso per i pubblici ministeri, in più creare una formazione che coinvolga anche l’avvocatura”.

Sul quesito relativo alla custodia cautelare l’Avvocato sottolinea: “il cittadino è chiamato ad esprimersi sulla limitazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari solo ai reati connotati da violenza, uso delle armi, reati di criminalità organizzata, a meno che non ricorrano esigenze cautelari a tutela del processo, ossia pericolo di inquinamento probatorio o di fuga. In sostanza per i reati non caratterizzati da violenza, quindi dai quali non scaturisce un pericolo intenso per la collettività, si applicherebbero le misure coercitive e interdittive, a meno di esigenze attinenti alla ricerca delle prove o volte a impedire la fuga, che giustificano la restrizione maggiore della libertà. Va specificato che si discute della carcerazione prima della sentenza definitiva di condanna, quindi la restrizione della libertà del cittadino trova un argine nella presunzione di innocenza che va contemperata con le altre esigenze di tutela del processo o della collettività. Comunque per i reati commessi con l’uso della violenza, associazione mafiosa, uso delle armi, lì non vi sono limitazioni. Anche su questo tema, il problema è che concetti giuridici complessi vengono veicolati alla cittadinanza attraverso slogan, ma proprio la costante semplificazione, anche e soprattutto attraverso i media, ha determinato scompensi nel rapporto tra giustizia “reale” e giustizia per come “percepita” dal cittadino. Quello che uno slogan fa percepire al cittadino come corretto, in realtà è spesso un concetto che si pone in contrasto con la Costituzione, col processo. Dire ‘sei accusato e quindi qualcosa hai fatto’ o peggio ancora, sei già colpevole, è un modo di agire per slogan, che ha un’ottima presa sulla cittadinanza ma veicola un messaggio incostituzionale e contrario al principio per cui la responsabilità viene accertata in un processo, che è attività demandata a tecnici del diritto”.

In ultimo, sull’abrogazione della Legge Severino, Morace precisa che “la legge è intervenuta in un determinato periodo storico, dettata da un’esigenza impellente di combattere il fenomeno della corruzione e dei reati contro l’Amministrazione, ma ha dimostrato negli anni di non essere la risposta giusta e di determinare squilibrio tra i poteri dello Stato. Le sentenze non definitive portano oggi a una sospensione del politico, ad una interruzione del percorso amministrativo successivo alla elezione, ciò è un danno immediato per la collettività, poi a quel danno si aggiunge magari la beffa della assoluzione successiva. Tutto ciò contrasta con la presunzione di innocenza prevista dalla Costituzione. Il referendum abroga l’intera legge, quindi anche l’incandidabilità a seguito di sentenza definitiva di condanna, ma ciò non significa che il condannato per reati gravi può tornare a fare politica. Sul punto c’è sempre l’ostacolo costituito da pene accessorie quali l’interdizione dai pubblici uffici”.

L’Avvocato Morace torna poi sulla scorretta funzione attribuita al processo penale e sulla distorsione nel rapporto cittadino – aspettative di giustizia che l’atteggiamento della politica negli anni passati ha determinato nell’affidare il contrasto ai mali sociali alla giustizia penale: “il processo non ha la funzione di risolvere i problemi, eppure da decenni si è preferito far credere che la criminalità, la corruzione, la microcriminalità possano essere debellati attraverso la giustizia penale. Questa erronea percezione della funzione del processo, con l’ovvia poi constatazione che dopo decenni, la criminalità aumenta e non diminuisce, poi finisce inevitabilmente per determinare sfiducia nel sistema giustizia. E’ compito della politica intraprendere le azioni dal punto di vista sociale ed economico per risanare la società e ridurre le devianze”.