Dalla campagna alla strada: una volpe avvistata a Gallina | FOTO

3 Giugno 2022 11:15

Nella frazione collinare di Reggio Calabria alcuni cittadini hanno avvistato una volpe aggirarsi tra i marciapiedi e le auto parcheggiate

Un insolito visitatore è stato avvistato ieri tra le strade di Gallina, frazione collinare della città di Reggio Calabria. In mezzo alle auto parcheggiate e sui marciapiedi, i cittadini hanno notato la presenza di una volpe. Non capita spesso di vedere questo animale in una zona densamente abitata, perché solitamente vive in campagna o nei boschi. Si sarà smarrita dal suo classico habitat e avrà iniziato a girovagare in cerca di cibo.

Qualcuno si è “offerto” di procurare proprio qualcosa da mangiare per la volpe, che però non si lascia avvicinare dall’uomo, mantenendo un atteggiamento molto prudente nei confronti di chi provava ad avvicinarsi. Gli animalisti, in ogni caso, sconsigliano di cibare questi esemplari e di addomesticarli, perché le volpi possono in quel caso diventare problematiche: è perciò molto importante rispettarle come altri animali selvatici e non abituarle ulteriormente alla presenza diretta dell’uomo.