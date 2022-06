“Stringo forte al cuore StrettoWeb”: il nuovo jingle di Augusto Favaloro è già virale e il VIDEO spopola sui social

23 Giugno 2022 17:06

Il nuovo jingle dell’artista calabrese Augusto Favaloro, dedicato a StrettoWeb, sta già spopolando sui social dopo appena 24 ore dal lancio

Sta già spopolando sui social il nuovo jingle di Augusto Favaloro. L’artista reggino è tornato alla grande con una canzone dedicata a StrettoWeb, il giornale di Calabria e Sicilia, e in appena 24 ore ha già ottenuto oltre 20 mila visualizzazioni su tutte le piattaforme (Facebook, Instagram e YouTube) stracciando ogni record. La poetica del cantautore si contraddistingue in generale per essere prevalentemente zen, concentrata sul senso della vita, e spesso al suo interno si intrecciano storie d’amore particolari, romantiche. Questa volta, invece, come era accaduto in passato per “Love in Reggio Life”, brano conosciuto da tutti per il ritornello sulla Tonnara di Palmi, lo stile del pezzo musicale è più ironico, divertente e coinvolgente per il ritmo che risulta essere piacevole all’orecchio di chi ascolta.

La melodia, infatti, riesce a restare impressa in mente e diventa contagiosa per grandi e piccini dopo averla ascoltata già anche solo la prima volta. Anche le riprese sono molto ben fatte, grazie alla partecipazione dell’agenzia Protur Drone Media. Da Piazza Italia di Reggio Calabria, passando per l’Isola Bella di Taormina e poi Gambarie, Ganzirri tra le località facilmente riconoscibili all’interno del video della canzone, che assume quindi anche connotati promozionali per il territorio. Un brano in grado di esaltare, al tempo stesso, anche le bellezze del territorio dello Stretto di Messina. Non resta che ascoltarla, di nuovo, con le immagini video: