Palermo, che caos: attacco hacker al sito del Comune

13 Giugno 2022 00:34

Tra la promozione in B e il caos per le elezioni comunali, a Palermo si registra anche un presunto attacco hacker al sito del Comune

Caos e confusione, nella notte più pazza. A Palermo, questa sera, di bello c’è solo la promozione della squadra rosanero in Serie B dopo lo spareggio contro il Padova. Nella stessa giornata, però, si sono svolte le elezioni comunali, nel totale putiferio: presidenti di seggio mancanti, elettori mandati a casa, sdegno della politica e, tanto per non farsi mancare nulla, l’ultima notizia – rivelata da Adnkronos – è relativa a un presunto attacco hacker al sito del Comune.

“Migliaia di documenti, con tanto di nomi e cognomi, sottratti dal sito del Comune di Palermo, sono stati pubblicati sul dark web dagli hacker che nei giorni scorsi avevano minacciato l’amministrazione comunale in cambio di un pagamento di un riscatto che il Comune non ha accettato, scrive l’agenzia”. Ad agire sarebbe stata la Vice Society, la società di hacker responsabile dell’attacco al sistema dell’amministrazione che aveva colpito nei giorni scorsi il Comune. “E’ stata pubblicata – ha annunciato il gruppo nella giornata di ieri, confermando la pubblicazione di altre informazioni – la prima parte delle informazioni gentilmente condivise con voi dai rappresentanti di questa società. Ce ne saranno altre domani”. E nel frattempo la Procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico aggravato da finalità di terrorismo.