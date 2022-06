Messina, Atm presenta il nuovo tram revampizzato: la dedica a Madonnina e Falce | FOTO E VIDEO

11 Giugno 2022 12:40

Dopo collaudo e revisione, il mezzo andrà ad arricchire le frequenze delle corse del 28

Il nuovo tram revampizzato di Atm ha effettuato nella mattinata di oggi una corsa prova sul tracciato cittadino per alcune procedure di collaudo. La livrea della vettura è speciale perché dedicata alla Madonnina protettrice dello Stretto e alla falce, che contraddistinguono la città di Messina. Dopo il collaudo e la revisione, il mezzo andrà ad arricchire le frequenze delle corse del 28. Con partenze previste dai due capolinea ogni 15 minuti, contribuirà all’obiettivo di Atm di agevolare sempre più gli spostamenti nel centro cittadino.

“Questa iniziativa si inserisce nel più ampio processo di completo riammodernamento della linea tranviaria che grazie a oltre 40 milioni di investimenti porterà a una rivoluzione del sistema del tpl nella nostra città”, spiega in una nota l’azienda dei trasporti messinese. “Ecco svelato il mistero! Come qualcuno aveva suggerito la nuova vettura è dedicata alla nostra Madonnina e alla falce”, si legge ancora sui social. In allegato all’articolo foto e video della vettura.