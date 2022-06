27 Giugno 2022 17:15

ATM al Taormina Film Festival: offerto uno dei propri veicoli per permettere gli spostamenti

ATM S.p.A. quest’anno partecipa al Taormina Film Festival con uno dei propri mezzi elettrici per dimostrare sempre di più l’importanza della sostenibilità ambientale e della necessità di ridurre le emissioni di CO2. In collaborazione con l’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina e Videobank che organizza uno tra i più importanti festival cinematografici internazionali, ATM ha offerto uno dei propri veicoli, totalmente ad emissione zero, per permettere gli spostamenti all’interno del comune di Taormina a ospiti, giornalisti e organizzatori per tutta la durata dell’evento. La grande rilevanza internazionale della manifestazione darà la possibilità alla Società di dare rilievo alle proprie iniziative green e di presentare la prossima edizione della Settimana Europea della Mobilità che verrà organizzata da ATM nei prossimi mesi. Tra il 16 e il 25 settembre 2022, infatti, la città dello stretto ospiterà eventi e mostre legate al tema della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e dell’innovazione tecnologica con uno sguardo particolare alla disabilità e all’integrazione.