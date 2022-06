Associazioni “ConDivisa” e “AmmazzateciTutti” vicinanza ai Giudici Di Mauro e Nasso

9 Giugno 2022 17:38

La nota dell’avvocato Lia Staropoli presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” e rappresentante del Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti”

“Esprimo la mia incondizionata vicinanza e solidarietà ai Signori Giudici Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro del Tribunale di Vibo Valentia e ai loro familiari per le vili minacce ricevute“. Lo scrive in una nota l’avvocato Lia Staropoli presidente dell’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” nonché rappresentante del Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti” . “Le minacce venivano diffuse per mezzo di un volantino anonimo, chiediamo con urgenza tutti gli interventi necessari per consentire a questi Servitori dello Stato di lavorare in sicurezza e con un minimo di serenità“.