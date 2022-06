Asproclimb5k, l’impresa arriva da Rizziconi: Gianluca supera i 5 mila metri e conquista l’adventure 3cime

19 Giugno 2022 14:33

Il record di Asproclimb5k questa volta arriva da Rizziconi: Gianluca Valentino, socio del Team Bike Bagnara, supera i 5 mila metri di dislivello

Gianluca Valentino, socio del Team Bike Bagnara, in sella alla sua bici da corsa ha superato i 5 mila metri di dislivello previsti dalla sfida “AsproClimb5k”. Lo ha fatto partendo da Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro. Pedivelle parallele al terreno, scarpini agganciati ai pedali, pronti via e… tanti watt a spingere, concentrazione e determinazione lo portano a disegnare un percorso che taglia in due l’Aspromonte e la provincia reggina conquistando la vittoria con ben 281,22 km e 5.524 di dislivello positivo superando il limite di +5.140 imposto dalla sfida AsproClimb5k.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.