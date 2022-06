Asproclimb5k, questa volta il record arriva da Como: Luciano Savoca supera il limite di 5.140 metri

9 Giugno 2022 11:03

Notevole impresa di Luciano Savoca. Giorno 4 giugno, in sella alla sua Bici da corsa, ha percorso per quasi nove volte un segmento, scelto da lui, sulle prealpi Lombarde, nel Comune di Sormano, in provincia di Como, all’interno del cosiddetto Triangolo Lariano, raggiungendo un dislivello complessivo di +5.152 metri

Sul gradino più alto di “Asproclimb5k – sfide in Mtb & Bdc”, questa volta, sale Luciano Savoca, direttamente da Como. Grande prova e grande capacità di gestione tecnico/tattica per tutta la sfida, per l’atleta, in grado di raggiungere un dislivello positivo di ben +5.152 metri con 160 Km e superando il limite di +5.140 m previsti dalla sfida “Adventure Mode 3Cime”. Ha ricevuto a casa i complimenti e l’attestato di partecipazione a firma del CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Reggio Calabria.

Ricordiamo che “AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.