Asd Saverio Macheda: Gatto, Leonardi e Neri selezionate per la Rappresentativa Regionale

24 Giugno 2022 11:08

Il “Trio delle Meraviglie” dell’ASD Saverio Macheda selezionato per la Rappresentativa Regionale Calabria

Anche coach Grandinetti non può fare a meno del Trio delle Meraviglie. Le Reggine cl 2008 Marisa Gatto, Michela Leonardi e Alessia Neri saranno a disposizione di coach Grandinetti della Rappresentativa Regionale Calabria per partecipare al Trofeo delle Regioni che si terrà a Salsomaggiore Terme dal 27 giugno al 2 luglio. Grande soddisfazione per la convocazione da parte del Team della ASD Saverio Macheda dove i coach Pippo Pugliatti e Marcella Barone con lo straordinario contributo di Vittoria Malara e del preparatore atletico Ciccio Latella hanno fatto con le ragazze un lavoro eccezionale nella stagione appena conclusa;

un lavoro eccezionale perché durante la stagione hanno dovuto fare i conti con diverse problematiche, una su tutte la carenza di impianti sportivi in città… tante anzi troppe le volte in cui le ragazze sono arrivate al Palloncino di via Alaimo con il borsone sulle spalle e hanno dovuto fare dietrofront perché la struttura era occupata dagli sventurati migranti, ma questo non ha scoraggiato il Trio delle Meraviglie, anzi ne ha rafforzato determinazione, passione e tenacia, tutti ingredienti che gli hanno permesso di conquistare prima il titolo Regionale Under 14 staccando il biglietto per le finali Nazionali di Mondovì e dopo il Trofeo dei Territori con la Rappresentativa Femminile C.T. Fipav di Reggio Calabria.