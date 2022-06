I biker dell’ASD Rolling Bike di Reggio Calabria in gara alla BMW Hero Sudtirol Dolomites 2022

18 Giugno 2022 10:50

Gli atleti di punta dell’ASD Rolling Bike di Reggio Calabria prenderanno parte alla prestigiosa BMW Hero Sudtirol Dolomites 2022

Dopo Aspromarathon, la gara di Mountain Bike disputata in riva allo Stretto il 22 maggio, il team ASD Rolling Bike di Reggio Calabria fa ancora parlare di sé con la partecipazione dei suoi atleti di punta alla BMW HERO Südtirol Dolomites 2022 in Val Gardena, in Alto Adige. Scenderanno in pista per rappresentare la società reggina, la pluricampionessa italiana ELENA GADDONI, PAOLO COLONNA e TONY VIGOROSO che dovranno misurarsi, ancora una volta, con campioni provenienti da tutto il mondo, tanto da essere entrata a far parte della prestigiosa 2021 UCI Mountain Bike Marathon Series.

Quella della Valgardena è conosciuta come la maratona di mountain bike più dura e spettacolare al mondo. Si tratta di una manifestazione di Gran Fondo di mountain bike agonistica, competitiva e ciclo sportiva amatoriale, caratterizzata da due percorsi, uno da 86 km e uno da 60 km. La gara, che avrà luogo oggi 18 giugno 2022, sarà trasmessa in diretta tv tra le 10.00 e le 12.00, in cinque continenti, ossia in oltre quaranta paesi.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito ufficiale della competizione sportiva https://www.herodolomites.com/it.