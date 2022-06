Arrestato candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Palermo: avrebbe chiesto il sostegno a un mafioso

10 Giugno 2022 18:07

Mafia, voto di scambio: arrestato candidato al Consiglio comunale di Palermo

La polizia ha arrestato con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso il candidato al Consiglio comunale di Palermo di Fratelli d’Italia, Francesco Lombardo, e il mafioso Vincenzo Vella, boss di Brancaccio, gia’ condannato tre volte per associazione mafiosa. L’aspirante consigliere comunale, il 28 maggio, avrebbe incontrato il mafioso e gli avrebbe chiesto il sostegno alle elezioni di domenica prossima. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Due giorni fa per lo stesso reato erano finiti in cella un candidato al consiglio comunale di Forza Italia e un costruttore mafioso. Lombardo e’ ex consigliere comunale di Villabate. Nelle elezioni di domenica si era candidato al Consiglio comunale di Palermo. Vella ha scontato due condanne definitive per associazione mafiosa. Recentemente era stato condannato a 20 anni, ma la corte d’appello un anno fa aveva annullato la sentenza per un vizio di forma: per questo era stato scarcerato ed era libero. Anche in questo caso, come è accaduto per il consigliere di Forza Italia arrestato mercoledì, decisiva è stata una intercettazione ambientale. I due si sarebbero incontrati il 28 maggio scorso e nel corso dell’incontro il politico avrebbe chiesto l’appoggio elettorale al boss.

Arresto Lombardo, Fava: “Centrodestra pensa che voti non abbiano odore e quelli mafiosi valgono doppio”

“Evidentemente il centrodestra a Palermo pensa che i voti non abbiano odore e che quelli della mafia magari valgano doppio. Ha fatto bene Lagalla a non andare al ricordo di Giovanni Falcone: Palermo non lo merita come sindaco”. Lo dichiara Claudio Fava, deputato regionale e candidato alle primarie del centrosinistra, dopo l’arresto di un secondo candidato al Consiglio comunale a sostegno di Lagalla per voto di scambio con boss mafiosi della città.

Arresto Lombardo e insulti a Piraino. Di Gangi: “Lagalla confonde chi rinnega padre mafioso e chi lecca il c… ai padrini”

“Mentre la Procura continua ad arrestare i suoi candidati genuflessi di fronte ai boss, Lagalla attacca un nostro candidato che ha apertamente sconfessato il padre arrestato per mafia. Evidentemente il candidato della destra non conosce la differenza fra sconfessare il padre mafioso e leccare il c… ai padrini”. Lo scrive sui social network Mariangela Di Gangi commentando l’ennesimo arresto di un candidato di Roberto Lagalla, arrestato per voto di scambio politico-mafioso, e dopo le parole di Roberto Lagalla che in oggi ha attaccato un candidato del centrosinistra che ha rinnegato il padre arrestato per mafia.