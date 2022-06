Area Diana a Milazzo, lavori di messa in sicurezza e rifacimento della facciata

16 Giugno 2022 19:46

Dopo l’intesa raggiunta col demanio il Comune di Milazzo non ha perso tempo per intervenire sull’area del Diana, da tempo in stato di totale abbandono. In attesa della progettualità che gli uffici dovranno portare avanti per far sì che la struttura possa essere funzionale al territorio in quanto situata nella zona più bella del water front di Levante, l’Amministrazione ha disposto un intervento di messa in sicurezza dell’intero immobile col rifacimento della facciata che si presentava in condizioni disastrose, anche per l’incivile abitudine di imbrattarla con scritte anche impronunciabili. “Ridiamo decoro e dignità a questa grande area strategica – ha detto il sindaco Midili – assicurando anche le condizioni di sicurezza in attesa della progettualità. Era importante dopo decenni “rigenerare” questa parte importante della città che rischia di ammalorarsi in modo definitivo. Abbiamo tante idee per il recupero e la valorizzazione e ritengo che risolta positivamente la questione burocratica col demanio, si possa lavorare per dare il giusto ruolo anche a questa zona”.