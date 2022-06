Reggio Calabria: da domenica sarà visitabile l’area archeologica Griso-Laboccetta

18 Giugno 2022 15:21

Reggio Calabria: dai prossimi giorni l’area sarà dotata di supporti didattici e continuerà a vivere

Si arricchisce il programma degli eventi previsti per le Giornate Europee dell’Archeologia 17-18-19 Giugno a Reggio Calabria. Grazie al lavoro di squadra effettuato tra la Città Metropolitana e la Soprintendenza sono stati conclusi per tempo tutti gli adempimenti burocratici per l’assegnazione e la consegna dell’area archeologica Griso-Laboccetta all’associazione Ulysses, selezionata dopo l’avviso pubblico di Dicembre. Grazie a tale sforzo congiunto, sarà pertanto visitabile in anteprima Domenica 19 dalle ore 18:30 alle 21:30 la più antica area sacra della città e, in forma gratuita, saranno gli archeologi della stessa associazione ad illustrare il sito archeologico. Dai prossimi giorni l’area sarà dotata di supporti didattici e continuerà a vivere; secondo un ricco programma estivo di iniziative culturali che si svolgeranno all’interno per valorizzare al meglio il patrimonio archeologico reggino. Saranno anche curati itinerari dell’intero patrimonio archeologico cittadino in collaborazione con l’Amministrazione cittadina e con i Musei e i luoghi della cultura.