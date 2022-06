Russia, sull’approvvigionamento di materie prime critiche l’Italia è esposta per 107 miliardi

16 Giugno 2022 18:06

È quantificata in 107 miliardi di euro la dipendenza dalla forniture di materie prime critiche che la Russia esporta verso l’Italia

“L’Italia rischia sull’approvvigionamento di materie prime critiche (CRM – Critical Raw Materials) essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l’economia del Paese” anche a causa della forte dipendenza dalla Russia sulle forniture per 107 miliardi di euro. È quanto emerge dalle stime dello studio di The European House – Ambrosetti, commissionato da Erion, il più importante Sistema multi-consortile italiano di Responsabilità Estesa del Produttore per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici. La produzione industriale italiana dipende per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del PIL al 2021) dall’importazione di materie prime critiche extra-UE.

L’Italia dipende dalla Russia per la fornitura di Palladio (35%), Rodio (33%), Platino (28%) e Alluminio primario (11%). Nello specifico, nel nostro Paese, ben 26 CRM su 30 sono indispensabili per l’industria aerospaziale (87% del totale), 24 per quella ad alta intensità energetica (80%), 21 per l’elettronica e l’automotive (70%) e 18 per le energie rinnovabili (60%).