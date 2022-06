Anna Maria Bernini a Porta a Porta confonde Wanda Ferro con Wanda Nara?

15 Giugno 2022 12:20

Anna Maria Bernini ospite a Porta a Porta per parlare dei risultato delle elezioni delle elezioni amministrative e dei referendum

La puntata di ieri sera di Porta a Porta condotta da Bruno Vespa è stata incentrata su uno speciale per commentare i risultati delle elezioni amministrative e dei referendum sulla giustizia dello scorso 12-13 giugno. Tanti gli ospiti in studio che hanno affrontato il tema, mentre in collegamento c’era Anna Maria Bernini, Capogruppo del Senato di Forza Italia, che ha commentato i risultati e fatto il punto su quello che sarà la situazione politica nazionale.

La Bernini però, durante l’intervista, ha avuto un lapsus in cui non si comprende bene se abbia confuso Wanda Ferro con Wanda Nara o con una certa “Wanda Marra” che probabilmente sarà un’amica della politica (?). Parlando di Catanzaro, infatti, la Bernini ha risposto a Bruno Vespa affermando che “il budino di Catanzaro è ottimo perchè noi abbiamo già raggiunto quasi il 54% solo come voti di lista quindi comunque il centro destra ha dato una grande prova di sè e mi sembra di capire che i voti di Wanda Marra, naturalmente io sono di Forza Italia e non posso decidere per Fratelli D’Italia, però naturalmente debbano confluire sul nostro candidato che tra l’altro è quello si un campo largo, è un candidato che ha saputo unire e mettere insieme diverse sensibilità e anche le liste hanno dato ottima prova di se ma ripeto 24 ore in politica sono un’era geologica e comunque per quanto ci riguarda anche ieri sera per noi il sole splendeva già”. Chi sia Wanda Marra, però, è tutto da decifrare.

Un lapsus grave nei confronti di Wanda Ferro, storica deputata del Centrodestra, già candidata della coalizione a governatore della Regione Calabria.