Anmil Reggio Calabria, Costantino chiede al governo maggiori investimenti per la sicurezza sul lavoro

1 Giugno 2022 17:36

Nei primi 4 mesi del 2022 +50% di denunce d’infortuni in azienda,

di cui il +44,3% nella gestione ‘Industria e servizi’, e 261 morti. Francesco Costantino, presidente di Anmil Reggio Calabria, chiede un serio aiuto al governo

“In queste ultime settimane sono stati organizzati eventi in gran numero dedicati alla sicurezza sul lavoro: relazioni, rapporti, festival, fiere, question time, incontri con il coinvolgimento delle massime istituzioni, ma la situazione, anche a leggerla a rovescio, con le “tare”, i problemi della strada, resta drammatica, anzi peggiora sempre più e mentre il medico studia, l’ammalato muore“.

Con queste parole il Presidente territoriale ANMIL Francesco Costantino chiede che il governo investa realmente sulla sicurezza, rendendo disponibili risorse a sostegno di campagne informative per il miglioramento della formazione dei lavoratori, investimenti sull’educazione alla sicurezza nelle scuole e per completare il rafforzamento degli organismi di controllo.

“Abbiamo avuto 13 anni per sperimentare il Decreto 81, forse è ora di smetterla di girarci intorno: le vittime di infortuni mortali e non e le loro famiglie sono sempre più in aumento – sottolinea il Presidente dell’ANMIL – quindi cosa serve per capire che non ha funzionato, o meglio, non vogliamo farlo funzionare?“. “Inoltre – conclude Costantino – sono anni che si parla della patente a punti, ma la verità, evidentemente, è che non si vuole impedire che imprese non qualificate partecipino alle gare d’appalto“.