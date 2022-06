Angela “da Mondello” ricoverata positiva al Covid: “supererò anche questa”

22 Giugno 2022 11:46

L’ideatrice della nota frase “non ce n’è Covid”, diventata famosa anche per i successivi video musicali pubblicati su Youtube, è adesso ricoverata con positività al virus

Angela Chianello ricoverata in ospedale e positiva al Covid. A darne notizia è la donna, tramite i propri canali social. “Supererò anche questa”, scrive nella didascalia della foto che la immortala sull’ambulanza visibilmente abbattuta. L’ideatrice della nota frase “non ce n’è Covid”, detta alla fine del primo lockdown nell’estate 2020, in un’intervista a Canale 5 direttamente dalla spiaggia di Mondella, e che aveva destato molte polemiche, ha comunque tranquillizzato i suoi followers.

A gennaio il virus era entrato in casa della famiglia Chianello: “anche da noi è arrivato questo maledetto”, scriveva la donna, anche se in quell’occasione ad essere contagiato era stato il padre. Angella “da Mondello” ha avuto anche qualche discussione con alcuni utenti che avevano commentato la storia con frasi del tipo “ben ti sta”, in riferimento a quella famosa intervista: “nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca. Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case – aveva risposto – . Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”. Adesso, però, torna qualche momento di apprensione a causa del ricovero con positività.