Amministrative: Valente, ‘Pd primo partito ha grande responsabilità’

14 Giugno 2022 18:58

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Le elezioni amministrative hanno confermato che il Pd è la prima forza politica del Paese. E di questo, da dirigente, parlamentare, iscritta e militante non posso che essere felice. Se penso però alla fase che attraversa il Paese, insieme alla soddisfazione che provo, sento su di noi, su ciascuno di noi, il senso di una grande responsabilità. Dobbiamo tornare a emozionare, ad appassionare, a ridare fiducia e speranza, coinvolgendo chi oggi ha smesso di credere che la propria voce, il proprio voto, possa fare la differenza”. Lo scrive su Facebook la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, eletta a Napoli.

‘Abbiamo due grandi priorità da perseguire, subito qui ed ora: delineare e rendere chiara la rotta e conquistare tante e tanti pronti a remare nella stessa direzione, insieme. A fare la differenza sarà poi l’entusiasmo che saremo in grado di trasmettere e la credibilità, l’autorevolezza, di chi quella strada indicherà. Credo che il nostro segretario nazionale in questi mesi questa credibilità e serietà l’abbia dimostrata sul campo, mettendosi in gioco con enorme generosità ma favorendo nel contempo la costruzione di una leadership diffusa, di donne e di giovani oltre che di uomini, che può e deve fare la differenza. Il Pd dovrà certo essere il perno di una coalizione la più ampia possibile, seguendo la strada che ha tracciato Letta, ma il tema non potrà essere solo quale campo, se più a sinistra o più al centro e quale legge elettorale”.

“Questo rischia di diventare un ragionamento asfittico che si avviluppa su se stesso. Certo dovremo costruire un campo alternativo alla destra, ma su obiettivi politiche, che a partire dalle idee delle Agorà, devono essere più condivisi e partecipati possibili. E a fare la differenza sarà, insieme alla nostra responsabilità, serietà e credibilità, la capacità di tutti noi di riaccendere passioni, entusiasmi e emozioni”.