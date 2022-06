Amministrative Palermo: i senatori Quagliarello e Mollame a sostegno del candidato sindaco Lagalla

5 Giugno 2022 12:41

La conferenza stampa domani, lunedì 6 giugno, alle ore 16 presso l’Hotel Politeama, in piazza Ruggero Settimo 15

“Italia al Centro”, il movimento guidato dal presidente Giovanni Toti, sostiene la candidatura di Roberto Lagalla a sindaco di Palermo con il proprio simbolo e propri candidati nella lista “Moderati per Lagalla sindaco”, e domani, lunedì 6 giugno, sarà presente nel capoluogo siciliano insieme a Lagalla, con rappresentanti nazionali ed esponenti locali, per illustrare alla stampa la scelta politica e i progetti per la città.

Il senatore Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale del partito, il senatore Francesco Mollame segretario regionale, il segretario provinciale Elena Saviano e i candidati Maria Elena Augello e Rosolino Nuccio, insieme al candidato sindaco Roberto Lagalla che sarà presente e parteciperà con un proprio intervento, incontreranno gli organi di informazione alle ore 16 presso l’Hotel Politeama, in piazza Ruggero Settimo 15.