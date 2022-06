I vicecampioni d’Italia a Messina? Atteso via libera per Inter-Monaco: al San Filippo torna il grande calcio

21 Giugno 2022 11:49

Affascinante amichevole in programma tra circa un mese a Messina: si resta in attesa di ufficialità, ma il 16 luglio potrebbero affrontarsi al San Filippo in amichevole Inter e Monaco

15 anni fa era normalità. Lo è stato per qualche anno. Sullo Stretto, quasi ogni settimana, le big del calcio italiano ed europeo, tra Granillo e San Filippo. La storia recente invece, purtroppo, la conosciamo. Ma, in seguito all’inaspettata richiesta del Sindaco reggino Giuseppe Falcomatà di far disputare la Champions League 2020-2021 nell’impianto di Via Galileo Galilei, un anno dopo è l’Amministrazione peloritana (ormai ex) a provare a richiamare nuovamente il grande calcio sullo Stretto, con l’amichevole Inter-Monaco.

Il prossimo 16 luglio, infatti, i vicecampioni d’Italia potrebbero sbarcare a Messina per l’amichevole di lusso contro i monegaschi. L’organizzazione è esterna, ma ha visto il grande coinvolgimento dell’ex Commissario straordinario del Comune Leonardo Santoro, il quale ha praticamente servito l’occasione su un piatto d’argento alla nuova Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Federico Basile. I passaggi precedenti e propedeutici all’iniziativa sono stati compiuti, si resta soltanto in attesa dell’ufficialità della proposta e alla trepidante attesa per l’evento, che potrebbe nuovamente coinvolgere tanti messinesi al Franco Scoglio dopo il concerto di Vasco Rossi di sabato.

Ma a proposito di Franco Scoglio, il grande interrogativo è legato proprio all’impianto. Non tanto sulla capienza – fortemente limitata nel corso dell’ultima stagione dell’Acr Messina, però completamente occupata (sold out) per l’esibizione del noto cantante – ma quanto sul manto erboso, calpestato appunto qualche giorno fa e mai apparso in perfette condizioni negli ultimi anni. Da non dimenticare infatti che trattasi, per le due squadre sfidanti, di preparazione estiva, da svolgersi quindi in un terreno di gioco che impedisca eventuali infortuni, proprio nella fase di richiamo fisico-atletico. L’obiettivo, in caso di conferme per il 16, è dunque di “correre” affinché il rettangolo verde possa presentarsi in buone condizioni per un evento sicuramente affascinante al San Filippo a distanza di quasi 15 anni.