Ambiente: Picierno (Pd), ‘dimostrato con fatti che green per noi priorità’

8 Giugno 2022 18:58

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “Il Parlamento Europeo ha approvato l’obbligatorietà all’immissione entro il 2035 di auto e furgoni nuovi a zero emissioni, segnando una tappa fondamentale nel contrasto al cambiamento climatico e nella tutela della sostenibilità ambientale”. Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.

“Si avvia così un percorso progressivo e graduale per superare i veicoli a combustione interna, che rappresenta un obiettivo perseguito da anni. Si tratta di un traguardo raggiunto anche grazie al contributo, in termini di emendamenti, garantito dal gruppo dei Socialisti e Democratici. Abbiamo dimostrato come la svolta green e il contrasto ai cambiamenti climatici siano per il nostro Gruppo una priorità politica che abbiamo declinato e concretizzato, e non uno slogan da agganciare a tatticismi come avvenuto purtroppo anche oggi quando molto forze politiche si sono esibite in un teatrino di dichiarazioni senza senso”.